WallysCar et Coccinelle s’associent pour proposer le prix de location de voiture le moins cher du marché tunisien. En effet, l’agence de location de voiture tunisienne Coccinelle et le constructeur automobile tunisien WallysCar, ont annoncé la signature d’un partenariat exclusif pendant 3 ans, permettant d’offrir des conditions avantageuses de mobilité aux clients.

Cette convention est le fruit de l’engagement de deux entreprises tunisiennes innovantes qui partagent la volonté d’offrir en permanence un service de qualité adapté à tous les besoins.

Ceci s’inscrit dans un contexte où la mutation de l’usage de la voiture au quotidien est devenue pour certains un objet de demande ponctuel, mais aussi parce que le prix moyen de location de voitures a flambé, de même pour l’achat d’une voiture, qui représente un coût conséquent pour les clients.

C’est ici qu’est née l’idée chez Coccinelle de proposer aux gens une solution de transport pratique, simple et à un prix raisonnable. WallysCar, le premier constructeur automobile tunisien a facilité la concrétisation de ce projet.

Grâce à ce nouveau partenariat avec WallysCar, Coccinelle a pensé à ses clients qui pourront à présent louer des voitures à partir de 39 dinars par jour. Il s’agit de l’offre la moins chère et la plus avantageuse sur le marché. Donc, pendant une journée entière de 24h, la voiture est à disposition du client à un prix imbattable.

Cette proposition est la solution pour les personnes qui sont contraintes d’utiliser le transport en commun, qui facilitera, par ailleurs, le déplacement de toute personne en difficulté. Il s’agit notamment des étudiants qui doivent effectuer un long trajet pour arriver à l’université, ou des personnes qui optent pour le covoiturage pour se diriger à leur travail, il en est de même pour les personnes dont le véhicule est en panne, vous n’avez plus à vous soucier ! Coccinelle a pensé à vous.

Cette solution de mobilité satisfera tout le monde. Les étudiants dont le budget est limité pourront partager les frais de location. Ainsi, chacun aura à payer une petite somme pour profiter des avantages d’un véhicule à bas prix, fiable et efficace offert par Coccinelle Rent a Car.

Plus de bousculades et d’attentes pour les personnes utilisant les transports en commun, vous serez désormais dans votre voiture en toute sérénité.

Particulièrement connue par sa conception et production de voitures exclusives et originales, alliant maîtrise des technologies actuelles et savoir-faire artisanal, WallysCar, marque 100% tunisienne, collabore avec plusieurs constructeurs automobiles et maintenant avec Coccinelle, la société 100% tunisienne qui offre des solutions technologiques de mobilité aux citoyens.

Coccinelle est répartie actuellement en deux filiales.

COCCINELLE GO, première société de service Limousine en Tunisie qui offre des prestations de haute qualité aux particuliers et aux professionnels parmi lesquels la mise à disposition, les transferts aéroport et les Navettes entre les villes au départ de Tunis, Sfax, Hammamet et Djerba.

COCCINELLE RENT A CAR est une société de location de voitures en Tunisie qui a su se différencier de ses concurrents dans un premier temps à travers ses services de proximité puisque ses agences sont réparties dans plusieurs villes de la Tunisie dont : Tunis, Sfax, Hammamet et Djerba. Mais aussi, de par sa réactivité, ponctualité et sécurité.

Lors de son allocution, AYMEN AMMAR, Directeur général de Coccinelle, a affirmé « Coccinelle est honorée de cette collaboration avec notre partenaire tunisien stratégique WallysCar, symbole de réussite.

Cette alliance est une première phase passionnante d’innovation en matière de mobilité pour créer une expérience agréable avec un service abordable afin de faire bénéficier les clients du prix de location le moins cher sur le marché de qualité ».

De son côté, WallysCar s’appuie sur ce nouveau partenariat pour offrir un meilleur service afin de promouvoir et renforcer son positionnement dans l’industrie automobile. Étant la seule marque en Tunisie qui conçoit et produit des véhicules localement, ces derniers représentent tout ce dont le client demande : voitures soigneusement assemblées à la main et fabriquées avec des pièces de haute robustesse, développées en interne, simples d’utilisation, sécurisées et fiables.

OMAR GUIGA, Directeur général de WallysCAR, a indiqué : « Nous sommes très contents de cette alliance, et nous espérons la porter très loin. En mettant nos véhicules Wallys à la disposition des clients de Coccinelle, nous allons non seulement permettre aux clients de découvrir nos voitures qui proposent des expériences uniques mais aussi les épargner de l’usage des taxis individuels et privés dont les prix aujourd’hui sont devenus chers. Notre solution est adaptée à tous ».

A travers cette alliance, Coccinelle a tenu à démontrer son soutien et sa volonté de promouvoir les constructeurs automobiles tunisiens, qui représentent des modèles à suivre en Afrique et dans le monde arabe.

Tekiano avec communiqué