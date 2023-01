Google célèbre les fans de la série The Last of Us

Google s’est habitué à donner des clins d’œil à ses utilisateurs en ajoutant des animations à son moteur de recherche, comme l’hommage rendu à la FIFA pendant la Coupe du monde 2022, mais cette fois-ci Google a décidé de s’adresser aux fans de la série The Last of Us.

Il vous suffit de taper « The Last of Us » sur le moteur de recherche et vous allez voir un petit bouton et une icône en forme de champignon. En cliquant dessus, une animation se déroule, et si vous y insistez fortement, elle finira par couvrir l’ensemble de votre écran.

Aussi, en tapant le mot « Cordyceps » qui est responsable de l’infection des humains dans la série, un champignon va apparaître également.

En effet, le choix de Google de créer cet “easter egg” à propos de The Last of Us n’est pas un choix arbitraire puisque cette série produite par HBO a enregistré un nombre d’audimat très élevé pour les deux premiers épisodes.