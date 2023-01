Match EST vs ESS : Lien streaming pour regarder le clasico Tunisien de l’étoile et l’espérance

Le Match EST vs ESS , le clasico tunisien qui oppose Etoile du Sahel et Espérance de Tunis se joue lundi 30 janvier 2023. Ce match entre l’espérance et l’étoile est prévu pour 14h à Sousse.

Le match Etoile du Sahel – Espérance de Tunis a été reporté à cause des élections législatives en Tunisie qui se sont déroulées dimanche 29 janvier. Il sera dirigé par un trio arbitral égyptien dirigé par l’arbitre égyptien Mohamed Maarouf.

Le match de l’espérance et l’étoile sera diffusé en direct live sur la chaine Al Kass 4. Lien streaming du match EST vs ESS du 30 janvier 2023 : alkass.net/alkass/live

Tekiano