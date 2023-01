Xiaomi MS11 : Voici les photos fuitées de la voiture de Xiaomi , le géant de la Tech chinois

La Xiaomi MS11 est la nouvelle voiture que compte commercialiser Xiaomi , le géant de la Tch chinois, une voiture électrique qui sera lancée en 2024. Xiamo connu surtout pour être un fabriquant de smartphones chinois en Afrique et en Europe en plus des gadgets électroniques et de divers produits destinés à la maison et aux loisirs.

Les photos de la voiture de Xiaomi, parues sur le réseau social chinois Weibo, laisse deviner une berline sportive de type coupé. Un style de carrosserie adopté pour les automobiles électriques qui se veulent aérodynamiques.

Cette voiture électrique de type berline à 5 portes, présente une face avant pointue avec des phares ovales, inspirée de McLaren en plus d’un toit entièrement vitré. On devine la présence d’un capteur LiDAR pour les fonctions d’autonomie et d’aide à la conduite.

Le site autojournal.fr précise que cette voiture de Xiaomi de type Berline aura pour concurrents une autre berline la Afeela de Sony et Honda, un autre véhicule développé en partie par une entreprise spécialisée elle aussi en technologie.

Tekiano