Foire nationale du livre tunisien 2023 du 04 au 18 février : 70% des titres destinés aux enfants

La Foire nationale du livre tunisien se déroule pour sa 4ème édition à partir du samedi 04 au samedi 18 février 2023, toujours à la cité de la culture de Tunis, sous le signe “Notre livre Notre foyer”. Plus de 80 maisons d’édition participent à ce rendez-vous annuel et se repartissent sur 64 pavillons.

Les lecteurs pourront accéder à 20 mille titres, dont 70% sont destinés aux enfants précise le directeur de la foire Younes Soltani lors de la conférence de presse. De plus 21 régions de Tunisie vivront cet événement à travers des lectures poétiques et des séances de dédicaces.

La quatrième édition mettra à l’honneur un bon nombre d’écrivains à l’instar de Faouzia Aloui, Noura Ouertatani, Mohamed Hedi Jaziri- ainsi que des éditeurs : Fares Bouguerra (Afek Editions), Belgacem Belkaroui (Kitabi) et Ahlem Boufayed (Sali). Un hommage sera rendu à la mémoire de feu Mohamed Badoui (Ibn Arabi).

Trailer de la Foire Nationale du Livre Tunisien 2023 :

Les conférences programmées porteront notamment sur la littérature tunisienne en langue arabe et sa traduction, le rapport entre l’art plastique et la littérature, la place de la littérature tunisienne dans les programmes d’enseignement, la présence de la littérature dans les médias, l’édition numérique et ses enjeux, et la critique littéraire en Tunisie.

La foire national du livre tunisien créée en 2018 ambitionne de mettre en avant les publications tunisiennes et fédérer les tunisiens autour du livre. Elle advient avant le grand rendez-vous annuel la foire internationale du livre de Tunis ou FILT 2023 qui se déroule au parc des expositions du Kram et réunit des éditeurs du monde, du 28 avril au 07 mai cette année.

Tekiano