“La Seine Musicale” de Paris : Le jazzman tunisien Anouar Brahem de la partie

La nouvelle édition de « La Seine Musicale » qui s’annonce riche en pépites musicales commencera à partir du mois de mars 2023 à Boulogne-Billancourt.

La Seine Musicale vient de publier sa programmation pour cette édition sur son site web officiel, où on trouve le jazzman tunisien Anouar Brahem avec son quartet qui vont être présents sur scène le mardi 14 mars 2023.

En effet, ce Quartet est constitué d’Oudiste et compositeur tunisien, Anouar Brahem, de Klaus Gesing à la clarinette basse, et à la saxophone soprano, Björn Meyer à la guitare basse et Khaled Yassine à la darbouka et le bendir.