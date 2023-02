Carthage Symphony Orchestra, choeur et orchestre, revisite 50 ans en chansons. Le groupe d’artiste tunisiens propose de reprendre les titres de légendes qui ont marqué la scène musical internationale à l’instar d’Edith Piaf, Dalida, Charles Aznavour, Michael Jackson ou encore Queen et bien d’autres, lundi 20 Février 2023 à 19H30 au théâtre municipale de Tunis.

Curieux et mélomanes sont invités à voir et à revoir 50 ans en chansons éternelles revisitées lors du concert de Carthage Symphony Orchestra avec les membres du choeur et les musiciens de l’orchestre.

Le chef de chœur Mourad Gaâloul, les musiciens et choristes du CSO dirigés par le maestro Hafedh Makni promettent des moments musicaux inédits qui vous feront découvrir des classiques qui ont marqué la scène internationale des années 50 jusqu’aux années 2000 arrangés en majorité par Amira Knani, Ahmed Abida et Wassim Makni.

Les billets du concert “50 ans en chansons ” prévu pour le 20 février sont vendus au prix de 20, 30 et 35 dt au guichet du Théâtre municipal de Tunis, centre culturel Le Boulevard des Arts – بولفار الفنون à Mutuelleville et en ligne sur teskerti.tn .

