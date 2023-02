Programme spécial vacances scolaires de Février à la cité des Sciences à Tunis

Un programme spécial vacances scolaires de Février est organisé à la cité des Sciences à Tunis. Cette première semaine des vacances scolaires en Tunisie en 2023 se déroule du 6 au 12 février. L’équipe de la cité des Sciences à Tunis prévoit de divertir et enseigner les élèves les concepts scientifiques d’une façon ludique.

la Cité des sciences à Tunis (CST) est très plébiscitée par les enfants et les jeunes qui constituent 80% de ses visiteurs sur un total de 140 000 visiteurs enregistrés durant l’année 2022.

Comme à l’accoutumée, un programme riche avec plusieurs activités autour de la vulgarisation des concepts scientifiques les plus courants et l’ouverture sur les nouvelles technologies, dédiées aussi bien aux enfants qu’aux adultes est prévu.

Les ateliers scientifiques de la cité des sciences porteront notamment sur les microbes, le corps humaines, les mathématiques, les sciences de la vie, l’homme, la terre et l’espace et l’ADN. D’autres ateliers porteront sur les phénomènes astronomiques, l’alimentation et les énergies renouvelables, les phénomènes physiques et chimiques et plein d’autres.

Programme de la cité des sciences de Tunis durant les vacances scolaires du 8 au 12 février 2023 :

Le nombre des visiteurs de la CST a doublé entre 2019 et 2022 d’environ 50% en plus des 4.000 visiteurs fidèles tout au long de l’année et pendant les vacances, déclare Fathi Zagrouba directeur de la CST.

L’accès aux activités de la cité des sciences de Tunis durant les vacances se fait sur inscription à la médiathèque. Pour plus d’informations, consultez le site www.cst.rnu.tn

Tekiano

Tunisie: Calendrier des vacances scolaires et jours fériés de l’année 2022 – 2023