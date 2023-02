Question à ChatGPT : Tu peux me vérifier si cette histoire est correcte “Quand CharGPT se met à raconter des histoires” (j’ai fait une première erreur sur la question)

Réponse de ChatGPT: “Je suis désolé, mais je suis ChatGPT et non CharGPT. Je suis un modèle de langage développé par OpenAI et je n’ai pas la capacité de raconter des histoires. Je peux répondre à des questions sur des sujets variés, mais je ne suis pas capable de créer des histoires.”

Question à ChatGPT : Je corrige ma question ” Tu peux me vérifier si ce titre est correct “Quand CharGPT se met à raconter des histoires”