Le Centre national de céramique d’art célèbre ses 20 ans : Exposition à la mausolée Sidi Kacem El Jellizi

Le Centre national de céramique d’art (CNCA) sis la mausolée Sidi Kacem El Jellizi célèbre la 20ème anniversaire de sa création parallèlement à l’organisation de son exposition annuelle.

L’exposition propose une collection de plus de 600 oeuvres de différents formats signées par la promotion 2021-2022 des étudiants du Centre qui, sous la supervision du directeur du CNCA Mohamed Hachicha, qui ont présenté une variété d’objets en céramique, témoignant d’une diversité de talents oeuvrant à préserver un savoir-faire artisanal en le mettant en valeur dans un esprit artistique au goût du jour.

L’exposition donne à voir une vaste palette de formes et de couleurs mais aussi a été une occasion pour des enfants accompagnés de leurs parents de découvrir l’histoire de ce monument datant de la deuxième moitié du XVe siècle, ou a été installé le Centre inauguré en 1992 et qui fête son 20ème anniversaire.

Ce centre de céramique qui prend le nom de Kacem El Jellizi, un Saint né dans une famille de migrants andalous ayant séjourné à Fes (Maroc), avant de s’installer dans l’Ifriquiya Hafside.

Kacem El Jellizi, de son vrai nom Abou El Fadhl Kacem El Fessi (Fes) doit vraisemblablement, selon les historiens, son nom au métier du jelliz, (carreaux de céramique) qu’il exerçait avec une rare habileté technique et un grand sens esthétique. D’ailleurs, l’histoire de la céramique architecturale doit énormément au Maître du jelliz, les savoirs techniques et esthétiques charmés de l’Andalousie.

Après une campagne de restauration en 1981, menée par l’Institut national du patrimoine (INP, Tunis) avec le soutien du gouvernement espagnol, le monument architectural la mausolée Sidi Kacem El Jellizi, décoratif et ornemental caractérisé par la touche ifriquienne et celle andalouse, abrite depuis 1992, un musée de la céramique artistique destiné à la formation des céramistes, portant désormais le nom du Centre national de la céramique d’art (CNCA) ayant pour principale mission l’étude des préoccupations actuelles de la céramique d’art en Tunisie et la réactualisation de ses techniques traditionnelles en vue de les intégrer dans le monde technologique moderne.

Tekiano avec TAP