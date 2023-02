Météo en Tunisie : Pluies éparses sur le nord et localement le centre

La Météo en Tunisie est marquée par des pluies éparses sur le nord et localement le centre lundi 06 février 2022. Ces pluies seront parfois intenses avec possibilité de chute de grêle par endroits, l’après-midi. Nuages passagers sur le sud.

Vent fort d’une vitesse atteignant 60 km/h prés des côtes nord. La vigilance est requise. Mer agitée à très agitée sur le nord.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 14 et 19°C et se situeront à 11°C sur les hauteurs.