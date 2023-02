Safer Internet Day : la journée pour une internet plus sûre célébrée par le British Council

Safer Internet Day, la Journée pour un Internet plus sûr sera célébrée le 7 février 2023 par le British Council au MEA (Moyen-Orient et Afrique) avec pour thème “Vous voulez en parler ? Créer un espace pour les conversations sur la vie en ligne”, qui vise à promouvoir une utilisation sûre, responsable et positive de la technologie Internet.

La Journée pour un internet plus sûr est célébrée chaque année en février dans le monde entier afin de susciter une conversation sur l’utilisation responsable, respectueuse, critique et créative de la technologie.

Pour célébrer l’événement et sensibiliser les gens à la sécurité sur Internet, le British Council partage différentes ressources avec les écoles et les enseignants, donne des cours sur le sujet et promeut un concours régional, ainsi que d’autres activités passionnantes par le biais de différents canaux.

Que vous soyez une école, un enseignant, un groupe de jeunes, une bibliothèque, une association de parents ou autre, British Council met à votre disposition une série de ressources éducatives pour vous aider à organiser des séances dans le cadre de la Journée pour un Internet plus sûr. Les documents et informations (safety materials and information) suivants ont été spécialement conçus pour aider les éducateurs à transmettre les messages de sécurité en ligne.

Les enseignants du British Council proposeront des leçons et des activités pour toutes les tranches d’âge et tous les niveaux qu’ils enseignent ce trimestre afin de sensibiliser et d’engager une conversation sur la sécurité sur Internet, en particulier avec les jeunes qui ne savent pas toujours comment utiliser Internet en toute sécurité. L’accent sera mis sur la création d’un environnement d’apprentissage en ligne sûr pour les enfants.

Tous les élèves de la région ont également été invités à participer à la campagne de sensibilisation. Les élèves doivent soumettre des vidéos dans lesquelles ils partagent à leur manière des conseils sur la façon de rester en sécurité en ligne.

Enfin, tous les utilisateurs de médias sociaux de la région peuvent participer à l’activité Emoji charades pour contribuer à rendre l’internet plus positif. Il leur suffit de choisir un emoji de leur choix qui reflète leur personnalité en ligne ou même de créer le leur, puis de poster l’image sur leur page avec le hashtag : #BCSaferInternetDay .

Tekiano avec British Council

