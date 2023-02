Future of work Africa Week , 3 jours de conférences gratuites en ligne pour débattre des métiers d’avenir

Future of work Africa Week est un événement qui s’étale sur 3 jours de conférences gratuites en ligne proposé par le réseau Orange Digital Centers d’Afrique et Moyen-Orient les 14, 15 et 16 février 2023 qui porte sur les métiers de de demain.

Il propose une vue d’ensemble et un décryptage de l’évolution des métiers et des compétences dans le monde, plus particulièrement en Afrique. Durant 3 jours, des experts internationaux de haut niveau vont débattre et apporter des réponses à la jeunesse Africaine voulant s’informer sur les métiers d’avenir, les compétences recherchées et bien se préparer aux futurs besoins des recruteurs.

Cet événement est soutenu par des médias panafricains tels que CIO Mag, Ecofin et Jeune Afrique, ainsi que le cabinet de conseil Bearing Point qui font intervenir des journalistes et experts spécialisés pour la modération des panels.

Au programme :

Jour1 : Les métiers de demain, quelles projections dans le monde et en Afrique ?

– A quoi va ressembler le monde de l’emploi de demain ?

– Comment s’y préparer ?

– Quelles sont les spécificités du marché de l’emploi en Afrique ?

Jour 2 : Les secteurs les plus porteurs, donnons la parole aux recruteurs

– Quels sont les secteurs qui recrutent ?

– Quelles sont les opportunités autour de l’industrie 4.0 et le Digital Marketing ?

– Comment développer sa carrière dans ces nouveaux métiers ?

Jour 3 : Les nouveaux acteurs de la formation, une opportunité pour tous !

– Comment choisir les formations les plus adaptées à son projet de carrière ?

– Qui sont les nouveaux acteurs de la formation ?

– Comment se former de manière autonome et continue ?

Le numérique, clé du développement des entreprises et de l’emploi

L’un des défis les plus stratégiques pour l’Afrique est la formation de sa jeunesse aux métiers de demain afin de prendre en main son développement de façon autonome et pérenne.

D’ici à 2030, 230 millions d’emplois en Afrique subsaharienne requerront des compétences numériques. Ainsi, Orange déploie dans 17 de ses filiales d’Afrique et du Moyen-Orient, Orange Digital Center, un écosystème innovant et gratuit, dédié à la formation des jeunes au numérique, à l’incubation technologique, à l’accélération et au financement de startup.

Pour s’inscrire à l’événement Future of work Africa Week , rendez-vous sur le site : https://orangeafricaweek.com/#form

Tekiano avec Orange Digital Center