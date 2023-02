Le grand cinéaste Tunisien Abdellatif ben Ammar est décédé (Filmographie)

Le grand cinéaste Tunisien Abdellatif ben Ammar est décédé lundi 06 février 2023, à Tunis à l’âge 80 ans. Grande figure du cinéma tunisien le défunt est l’un des pionniers du 7ème art dans le pays.

Ben Ammar était opérateur dans des films comme “Octobre 65” de Hassen Daldoul (1965) et Confession d’un cannibale de Moncef Ben Mrad (1973). Entre 1966 et 1973, il était également assistant-opérateur dans des films comme Les Aventuriers de Robert Enrico et Indomptable Angélique de Bernard Borderie.

Entre 1968 et 1975, il était assistant-réalisateur dans “Follow me” de Roberto Cavalloni et Justine de Joseph Strick, Biribi de Daniel Moosman, Rebel Jesus de Larry Buchanan, Le Messie de Roberto Rossellini et Les Magiciens de Claude Chabrol. Dans “Jésus de Nazareth” de Franco Zefirrelli (1976), il occupait le poste de directeur de production.

Parmi ses premiers films, des courts-métrages, à savoir “2 + 2 = 5” coréalisé avec Hassen Daldoul et Mustapha Fersi (1966), Le Cerveau et Opération yeux (1967) et L’Espérance (1968).

Filmographie de Abdellatif ben Ammar

La filmographie de Abdellatif ben Ammar comporte plusieurs longs et courts métrages dont il est le producteur. Il est auteur d’un premier long-métrage intitulé “Une si simple histoire” (1969), pour ensuite reprendre la réalisation de courts dont “Sur les traces de Baal (1970) et Mosquées de Kairouan (1973) et Métamorphoses (1977).

“Sejnane” est son deuxième long-métrage (1973) suivi de Sadikia (1975) et Aziza (1980), Le Chant de la Noria (2002), Khoutaf faouka assahab (2003) et Les Palmiers blessés (2010).

Abdellatif ben Ammar est trois fois primé aux Journées cinématographiques Carthage (JCC) dont deux Tanits de Bronze pour ” Une si simple histoire ” (1970) et Sejnane (1974) et un Tanit d’Or pour Aziza (1980). Ce dernier est sélectionné, au cours de la même année, à la Quinzaine des Réalisateurs, section parallèle du festival de Cannes.

Son film “Sejnane” est également lauréat du prix spécial du jury au Fespaco (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ) en 1976.