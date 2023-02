Tunisie Telecom et e& international signent un protocole d’accord 

Tunisie Telecom et e& international ont signé, le 6 février 2023 à Abou Dhabi, un protocole d’accord en vue de rejoindre le programme commercial « réseaux de partenaires de e& » développé pour collaborer avec les opérateurs de télécommunications sur les marchés régionaux.

Tunisie Telecom devient ainsi la première entreprise à rejoindre ce programme d’affaires “réseaux de partenaires e&“, qui permettra à l’opérateur tunisien du fixe et du mobile d’accéder aux meilleures pratiques disponibles dans la région, à une expertise de pointe et à des services innovants qui amélioreront de fait la qualité des services rendus à ses clients.

A travers ce partenariat, Tunisie Telecom bénéficiera de l’envergure et de l’expertise du Groupe pour atteindre une croissance durable, une expérience client et des solutions de service de premier ordre.

Le protocole d’accord, signé par Mikhail Gerchuk, PDG d’e& international, et Lassâad Ben Dhiab, PDG de Tunisie Telecom, définit le cadre de cette collaboration qui va permettre aux deux parties de créer des synergies et de partager leurs connaissances, et d’assurer un soutien complet dans les domaines de l’approvisionnement, du commercial, de la vente en gros et de l’itinérance, mais aussi d’accéder à des technologies de pointe.

Hatem Dowidar, PDG du groupe e&, a déclaré : « La signature de ce protocole d’accord marque une étape importante dans la vision collaborative du groupe e& visant à créer de la valeur et à connecter les communautés régionales. Tirant parti de notre position en tant que l’un des principaux fournisseurs de télécommunications au monde, nous avons ouvert nos portes pour soutenir les sociétés d’exploitation de télécommunications sur les marchés régionaux avec notre programme de réseaux de partenaires e&. Nous sommes fiers d’être les fournisseurs de la technologie la plus avancée et des solutions de nouvelle génération au sein de l’industrie des télécommunications ».

Cet accord permettra aussi à Tunisie Telecom d’accéder à des services, notamment l’externalisation du trafic vocal international, des services de gestion de la valeur client et des opportunités d’expansion et d’investissement futures.

Lassâad Ben Dhiab, PDG de Tunisie Telecom, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être la première société à rejoindre le programme commercial réseaux de partenaires e& et à avoir accès à ses ressources. Cela élargira notre force de frappe commerciale, augmentera notre parc d’abonnés, et stimulera davantage l’innovation dont nous avons fait notre priorité. La transformation de e& nous a inspirés, et nous sommes impatients d’inaugurer ce programme de partenariat avec l’un des leaders les plus réputés de cette industrie établissant une relation solide et durable qui profitera à nos clients ».

———–

A propos d’e& international

e& international est responsable de la croissance d’un portefeuille international d’opérateurs de télécommunications numériques modernes de classe mondiale. Son objectif principal, à travers les sociétés opérationnelles du Groupe dans 16 pays, est de fournir aux clients la meilleure connectivité, les services financiers les plus inclusifs, les divertissements les plus riches et une transformation commerciale transparente. Elle accélérera la croissance en offrant la meilleure expérience client, en créant des capacités numériques de classe mondiale et en saisissant les opportunités d’expansion au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Europe de l’Est par le biais d’acquisitions et de partenariats stratégiques.

Pour en savoir plus sur e& international, rendez-vous sur

https://eand.com/en/international-telecoms.jsp

A propos d’e&

e& (anciennement connu sous le nom d’Etisalat Group) est l’un des principaux conglomérats mondiaux de technologie et d’investissement. Avec un chiffre d’affaires net consolidé de 53,3 milliards d’AED et un bénéfice net consolidé de 9,3 milliards d’AED pour 2021, ses cotes de crédit élevées reflètent le bilan solide de l’entreprise et ses performances éprouvées à long terme.

Fondé à Abu Dhabi il y a plus de quatre décennies en tant que première entreprise de télécommunications des Émirats arabes unis, le groupe opère désormais dans 16 pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.

e& fournit des solutions numériques innovantes, une connectivité intelligente et des technologies de nouvelle génération à une variété de segments de clientèle à travers ses piliers commerciaux : etisalat by e&, e& international, e& life, e& entreprise et e& capital.

Pour en savoir plus sur e&, rendez-vous sur : https://eand.com/

A propos de Tunisie Telecom

Tunisie Telecom est le premier opérateur Telecom convergeant en Tunisie. C’est un opérateur pionnier qui offre ses services à 6 million de clients.

Tunisie Telecom dispose de la couverture mobile la plus étendue du pays, détient et exploite une infrastructure nationale de réseaux fixe et fibre complémentés par un réseau de câble sous-marins permettant une connectivité directe et entièrement redondante avec l’Europe, l’Afrique et l’Asie. L’offre de Tunisie Telecom inclut des services allant du mobile à haut débit 4G jusqu’au FTTH (Fiber-To-The-Home) et FTTB (Fiber-To-The-Building) ainsi que des solutions cloud et IP-MPLS pour les entreprises.