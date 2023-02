Création Gaia de Imed Jemaa avec le Ballet de l’Opéra de Tunis à la cité de la culture

Le Chorégraphe tunisien Imed Jemaa propose une nouvelle création chorégraphique intitulée “Gaia” interprétée avec les danseurs du Ballet de l’opéra de Tunis. La création de Gaia sera présentée dimanche 12 février 2023 au théâtre des jeunes créateurs à la cité de la Culture de Tunis.

L’artiste et sa poésie dénoncent les agressions et les changements climatiques que subit la planète terre et appel aux ressources de l’humain afin qu’il préserve ce bien précieux. En 25 mn de spectacle, le Chorégraphe Imed Jemaa va puiser dans le texte, le mouvement et l’image pour plonger le spectateur au plus profond de sa conscience, éveiller en lui son attachement à sa terre nourricière ; à travers le corps des danseurs passeront les énergies vitales et l’espérance d’un futur radieux..

La Terre se vide de ses richesses. Elle s’appauvrit : perd sa biodiversité, devient stérile, s’assèche et s’étiole, elle s’effrite, elle s’éboule. La Terre est devenue une décharge à ciel-ouvert.

Une terre polluée par les eaux délétères, les boues toxiques,

Une Terre que détruisent les accidents climatiques, les poussées thermiques, les cyclones ; dévastée par les incendies, et les inondations ; une Terre asphyxiée, qui s’étouffe et meurt d’aridité…Lit-on dans la présentation de la pièce Gaia.

Elle sera interprétée sur scène par les chorégraphes Oumaima Mannai, Baya Bouzgarrou, Ranime Kefi, Wael Marghni, Seif Ben Abdejlil, Souhail Ben Abdejlil, Hamdi Trabelsi, Zied Sellimi, Abdelkader Dhrihli, Hazem Chebbi et Omar Abbes.

Imed Jemaa est un chorégraphe et formateur tunisien qui tire son style de la manière dont sa patrie l’implique : la Tunisie. Au cœur de la cité vivante, préoccupé par chaque parcelle de sa Terre, il en fête la beauté et l’accueil légendaire, il en évacue la violence et l’adversité sous l’impulsion du mouvement. Son théâtre chorégraphique mobilise figures, actes et paroles à vous retourner les sens.

Tekiano