Olfa Youssef propose l’ensemble de ses livres en téléchargement gratuit

La professeure Tunisienne Olfa Youssef met à la disposition des internautes l’ensemble de ses livres en téléchargement gratuit via sa plateforme personnelle. Olfa Youssef rend accessibles des podcasts sur ce site personnel en plus de plusieurs articles qu’elle a publié auparavant sur différents supports, et toujours en téléchargement gratuit.

La plateforme électronique de Olfa Youssef englobe aussi l’ensemble de ses passages dans les médias nationaux et internationaux et ses vidéos sur YouTube et une foire aux questions qui peut être alimentée par les lecteurs.

Olfa Youssef est une universitaire et écrivaine Tunisienne. Elle est islamologue titulaire d’un doctorat d’état dont l’intitulé est “Multiplicité du sens dans le Coran”. L’auteure tunisienne appelle à une nouvelle interprétation du coran loin de la lecture domatique des fuqahas (spécialistes de la jurisprudence islamique) en s’adossant sur la linguistique, la psychanalyse et la spiritualité Soufi.

L’ensemble des publications de la professeurs Olfa Youssef sont accessibles ici : olfayoussef.com

