Ons Jabeur ne participera pas aux tournois de Doha et de Dubai. La Tenniswoman Tunisienne informe qu’elle doit subir une intervention chirurgicale.

Dans une annonce postée sur son profil Facebook mercredi 08 février 2023, Ons Jabeur précise qu’afin de prendre soin de sa situation sanitaire, son équipe médicale a décidé qu’elle avait besoin d’une intervention chirurgicale mineure pour pouvoir revenir sur les courts en meilleure forme.

Elle ajoute qu’elle va devoir se retirer des tournois de Doha et Dubaï et que cela lui brise le cœur.

La Tunisienne n°3 au classement mondiale, s’excuse auprès de ses fans du Moyen-Orient qui ont attendu ces tournois et promet qu’elle reviendra plus forte et en meilleure santé.

