Bard de Google, le nouveau concurrent de ChatGPT

ChatGPT est la nouvelle tendance mondiale. Pour ceux ou celles qui ne savent pas de quoi il s’agit, ChatGPT est un prototype d’agent conversationnel qui utilise l’intelligence artificielle, développé par OpenAI et spécialisé dans le dialogue.

Aujourd’hui tout le monde est ébloui par cette AI émergente, ce qui ne sert pas les autres entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, lesquelles doivent lancer leur propre modèle conversationnel, et c’est ce que Google a effectivement fait.

Bard est le nouveau rival de ChatGPT lancé par Google. Il s’agit d’un “service d’IA conversationnel” qui associe la profondeur de l’information mondiale à la puissance, l’intelligence et la créativité de ses grands modèles linguistiques afin d’aider à fournir des réponses aux demandes de renseignements.

À la différence de ChatGPT, Bard utilise des informations en ligne pour apporter de nouvelles réponses de qualité.

« Bard peut être un exutoire pour la créativité, et une rampe de lancement pour la curiosité, vous aidant à expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans, ou à en savoir plus sur les meilleurs attaquants de football en ce moment, puis à obtenir des exercices pour renforcer vos compétences », a déclaré Sundar Pichai, le PDG dans un billet de blog.

L’entreprise vise donc à rendre son moteur de recherche plus intelligent, « les gens se tournent vers Google pour obtenir des informations et une compréhension plus approfondies ».

De ce fait, l’interface du moteur de recherche pourrait être légèrement modifiée, pour pouvoir fournir aux utilisateurs des réponses plus détaillées et approfondies à leurs questions d’une manière plus simple.

En effet, Bard est en cours de lancement pour les “testeurs externes fiables” et sera à la disposition du grand public dans les “prochaines semaines”.