D’autre part, certains métiers qui sont aujourd’hui automatisés ou qui peuvent être remplacés par les technologies, tels que les tâches administratives, les travaux manuels répétitifs ou les travaux routiniers pourraient être menacés de disparition dans l’avenir. Cependant, il est important de noter que de nouveaux métiers pourraient également être créés en raison de ces changements.” Question à ChatGPT : Si je dois conseiller à mon enfant des choix d’études permettant de lui garantir un meilleur avenir professionnel

Réponse de ChatGPT: “Il est important de noter qu’il n’y a pas de choix d’études garantissant un avenir professionnel parfait, car les tendances économiques et les besoins en main-d’œuvre peuvent changer au fil du temps. Cependant, voici quelques conseils que je peux vous donner pour aider votre enfant à choisir des études qui lui permettront de se démarquer sur le marché du travail : Encouragez-le à explorer ses passions et ses intérêts, car il est plus probable qu’il réussisse et qu’il soit heureux dans un domaine qui l’attire vraiment.

Informez-vous sur les tendances économiques et les besoins en main-d’œuvre dans les domaines qui l’intéressent. Les domaines liés à l’informatique, à l’IA, à la cybersécurité, à l’énergie renouvelable, à l’environnement, à la santé, aux mathématiques, aux sciences et à la technologie sont souvent considérés comme des domaines en forte croissance .

Encouragez-le à acquérir des compétences transversales qui seront utiles dans n’importe quel domaine, telles que la communication efficace, le travail d’équipe, la résolution de problèmes et la pensée critique.

Encouragez-le à poursuivre des études supérieures ou à se spécialiser dans un domaine particulier pour se démarquer sur le marché du travail. Il est important de noter que l'éducation et la formation tout au long de la vie sont cruciales pour maintenir les compétences à jour et se tenir au courant des dernières tendances et technologies dans son domaine."

: ” Il est difficile de prédire exactement quels métiers vont s’imposer dans l’avenir, car cela dépendra de nombreux facteurs tels que les tendances économiques, les avancées technologiques et les changements sociétaux. Cependant, certains experts qualifiés que les métiers liés aux technologies de l’information et de la communication, à l’intelligence artificielle, à l’analyse de données et à la cybersécurité ont besoin de plus de professionnels qualifiés. Les métiers liés à l’énergie renouvelable, à l’environnement et à la santé sont également attendus pour être en demande.