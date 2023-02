Société Magasin Général : L’achat par facilité des équipements électroménagers n’a jamais été aussi simple

La société Magasin Général avec ses deux grandes enseignes MG et Batam s’engage au profit de sa clientèle afin de mieux répondre à leurs attentes et s’adapter à leurs exigences.

De ce fait, MG et Batam, et dans le souci de préserver le pouvoir d’achat de leurs clients veilleront à faire face à la hausse de l’inflation et cela à travers l’organisation de campagnes nationales tout au long de l’année dont l’objectif ultime est de soutenir le pouvoir d’achat des tunisiens et être des marques citoyennes engagées au profit de leurs clients.

Pour faciliter la vie de leur clientèle, les deux enseignes offrent une panoplie de solutions ainsi que des modalités de paiement avec des conditions préférentielles sur les produits ménagers, les appareils électroménagers, les PC et les smartphones qui sont considérés comme des produits qui améliorent considérablement le confort de vie pendant de longues années et qui facilitent les tâches quotidiennes.

L’investissement dans ces équipements représente une dépense non négligeable, pour cela les deux enseignes ont pensé à une solution de vente à crédit plafonné à 3 000 DT avec une facilité de paiement allant jusqu’à 18 mois pour faire profiter leurs clients d’une aisance de paiement.

Et pour tout achat durant le mois de février les deux enseignes offrent 3 mois de grâce, donc vous acheter en février et vous ne payez qu’après 3 mois.

Pour ceux qui veulent profiter de ce mode de paiement, ils doivent se présenter aux points de vente le plus proche en ramenant les documents suivants.

Les offres de MG et Batam ne se limiteront pas à cela, pour plus d’informations veuillez visiter les pages Facebook et Instagram des deux enseignes ( FB MG , Instagram MG , FB Batam , Instagram Batam) ou appeler MG m3ak : 31 31 80 80.

Tekiano avec communiqué