Venez apprendre le trading en Tunisie

Le Geneva Trade Center vient d’annoncer l’organisation d’un séminaire trading gratuit dans son arcade de Tunis, le 22 ou 23 février 2023, à The Big Dip, Lac 2, de 19h00 à 21h00. Sachant que chaque session comportera 60 places maximum.

Durant ce séminaire trading, les professionnels du Geneva Trade Center vont aborder différents points dans le trading et surtout répondre en live à toutes les questions des personnes présentes.

Lors du séminaire, vous aurez l’occasion de découvrir les parcours des professionnels, la psychologie du trader et son profil, les règles du money management et les meilleurs outils des professionnels afin de vous aider en vous présentant des plateformes avec cours en temps réel, outils d’analyses techniques, brokers etc.

A noter que ledit séminaire est gratuit et vise à vous faire découvrir les coulisses de Geneva Trade Center et représente une opportunité de rencontrer des professionnels.

Donc si vous souhaitez participer à cet évènement, vous devez réserver une date qui vous convient dans leur agenda sur le site suivant : https://genevatradecenter.com/seminaire-tunis/?fbclid=IwAR05tTQMO1HpftBv4-NIQjLoy_i38CGNOzY9UtP7E5nYNwAE0NHV7Darz2U