Découvrir Redeyef à travers l’exposition ‘Post documenta15’ à l’ambassade Suisse en Tunisie

Les citoyens de Redeyef se réunissent pour faire connaitre leur ville tant aimée à travers des oeuvres d’art moderne et contemporain rassemblées dans l’exposition ‘Post documenta15’ élaborée par les membres de la Plateforme Siwa et proposée dans les locaux de l’ambassade Suisse en Tunisie.

Redeyef , la ‘vieille’ marginalisée

Redeyef , ville emblématique de la région minière tunisienne renferme un trésor national ‘le phosphate’. C’est une grande richesse de la Tunisie qui s’exporte à l’international et pourtant ses traces ne se voient nul part dans la ville de Redeyef et ses habitants n’en bénéficient pas, au contraire…

La ville de Redeyef est parmi les villes les plus pauvres de la Tunisie, c’est là ou le taux de chômage est parmi les plus élevés du pays, c’est là ou les jeunes sont le plus marginalisés.

Les jeunes de Redeyef désertent de plus en plus “La vieille” ( العجوز un surnom affectueux qu’ils donnent à leur ville) soit en immigrant vers le nord et les villes côtières soit en se jetant à la mer, tentant l’immigration clandestine. Et pourtant ils l’aiment tant et en sont tellement fière, comme nous l’explique Mouna Belhouchet une des fondatrices de la Plateforme Siwa hebergée à l’économat là ou ont été conçues les oeuvres de l’exposition ‘Post documenta15’ .

Plateforme Siwa, espace d’expression à Redeyef

La Plateforme Siwa (créée en 2007) s’est associée en 2011 à des artistes et des intellectuels tunisiens, arabes et européens pour initier à Redeyef un travail en commun avec ses habitants. C’est au cœur de la ville que la plateforme Siwa a fondé en 2014 un Laboratoire Artistique et Citoyen, où les libertés, la parole et la vie publique s’expérimentent dans la création. Ce laboratoire s’ancre dans un bâtiment emblématique de la ville nommé l’Économat.

Un lieu ouvert aux citoyens de Redeyef comme à ceux qui, venus de l’extérieur, auront le désir de s’y associer. Un lieu de résidence, de rencontres et de partage, autrement dit : un lieu de vie et d’hospitalité.

Les œuvres collectives de citoyens de Redeyef ont été exposées à la 15ème édition de la documenta, une exposition d’art moderne et contemporain de renommée mondiale qui se tient tous les cinq ans durant 100 jours à Cassel en Allemagne.

Documenta fifteen est l’une des plus importantes expositions d’art contemporain au monde dont la dernière édition s’est déroulée du 18 juin au 25 septembre 2022 au musée Fridericianum à Cassel en Allemagne.

Une reconnaissance prestigieuse pour le travail exceptionnel réalisé par la Plateforme Siwa à Redeyef, dans le bassin minier de Gafsa, avec le soutien notamment de la Suisse dont l’ambassade à Tunis a choisi de présenter une restitution partielle à travers l’exposition ‘Post documenta15’.

Les oeuvres de l’exposition ‘Post documenta15’

Les oeuvres de l’exposition ‘Post documenta15’ n’ont pas encore été exposées en Tunisie. A cet effet, l’Ambassade de Suisse en Tunisie a invité la Plateforme Siwa à organiser dans ses locaux une restitution partielle de l’exposition qui s’est tenue en Allemagne, afin de permettre au public en Tunisie de découvrir ces œuvres uniques et poétiques.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir un témoignage filmé de Brahim Ben Ahmed, et des dessins-photos-collages émouvants de Mohamed Abidi sur la harga (l’immigration clandestine).

Une sorte de livre d’or rassemblant des écrits et dessins originaux (tirés du carnet réalisé par l’équipe Siwa à l’Économat) est exposé. Les oeuvres collectées sont proposés par des citoyens de Redeyeb, jeunes et moins jeunes, dans lesquelles ils expriment leur amour pour leur ville, mais aussi colère, espoir et désespoir, promesse et rêve. Des symboles de Redeyef y sont relatés comme la Khanfoussa, le phosphate, les ruines et les pierres,etc. Un livre a feuilleter et à écouter les histoires pour une immersion dans le sud ouest tunisien.

Enfin, des vidéos conçues par Okacha Ben Salah, l’une en noir et blanc sur la ville de Redeyef, et l’autre une visite de l’Économat sont projetées en boucle sur les murs.

Cette exposition, financée conjointement par l’Ambassade de Suisse en Tunisie et la Fondation Arts & Culture by UIB, a lieu du 9 février au 2 mars 2023 à l’Ambassade de Suisse en Tunisie.

Rendez-vous aux portes ouvertes post documenta15 de la Plateforme Siwa, Économat de Redeyef à l’Ambassade de Suisse en Tunisie, 22, rue Platon, Z.A. Kheireddine, Le Kram, Tunis, les jours suivants: samedi 11 février, les jeudis 16 et 23 février et le jeudi 02 mars 2023 de 14H à 16H. L’entrée est gratuite.

Sara Tanit