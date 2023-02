Le jeu vidéo Harry Potter débarque : Les fans de l’univers magique se ruent sur ‘Hogwarts Legacy’

Le jeu vidéo Harry Potter intitulé “Hogwarts Legacy”, inspiré de l’univers de la franchise Harry Potter créée à l’origine par l’auteure britannique J.K. Rowling, est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC à partir du vendredi 10 février 2023.

Un jeu d’action dans un monde ouvert mais sans les personnages principaux du livre comme Harry Potter lui-même ou Hermione. Les fans Gamers créent leurs propres personnages, élèves de l’école de Poudlard, dans un monde imaginé en 1890 cent ans avant la naissance du célèbre sorcier.

Le joueur confectionne et habille son avatar puis aura à choisir sa maison préférée parmi les quatre maisons qui composent l’école de magie à savoir Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard. Ce choix donnera des options différentes aux joueurs et affectera le déroulement de leurs histoires.

La Bande-annonce de Hogwarts Legacy a fait déjà un record. Le trailer du jeu-vidéo a été visionné plus de 32 millions de vues lors de sa diffusion en streaming sur la plateforme Twitch. C’est le jeu solo le plus regardé de l’histoire de la plateforme.

Il est possible de parcourir l’univers du nouveau jeu-vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard et acheter sa propre version, directement sur le site officiel hogwartslegacy.com. A noter que les versions disponibles pour le moment sont celles pour PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S et en pre-order pour les autres consoles.

I.D.