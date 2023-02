Le premier centre Africain spécialisé dans la cicatrisation des plaies lancé en Tunisie

Le premier centre Africain spécialisé dans la cicatrisation des plaies et des soins thérapeutiques dispensés aux personnes atteintes de diabète et souffrant d’escarres et de brulures est lancé en Tunisie a indiqué le président de l’association tunisienne des plaies et cicatrisation (ATPC) Rami Ben Salah.

Il a affirmé dans une déclaration à la TAP, que ce centre délivre une formation gratuite au personnel médical et paramédical et aux pharmaciens de Tunisie et de l’étranger.

Ben Salah a annoncé que ce centre sera inauguré vendredi 10 février 2023, en présence de plusieurs ministres Africains de la santé et de cadres médicaux et paramédicaux de 14 pays Africains.