Rallye du Jasmin au féminin : 1ère édition du 12 au 18 février 2023

Le Rallye du Jasmin, un rallye international féminin de régularité aura lieu du 12 au 18 février 2023 en Tunisie informe la Fédération Tunisienne de l’Automobile. La première édition de ce Rallye féminin verra la participation de d’une vingtaine de pilotes et copliotes de nationalités Canadienne, Française, Algérienne et Tunisienne.

Ce rallye Tunisien qui se présente comme un challenge sportif et un concept exceptionnel où Sport, Tourisme et Culture se conjuguent au féminin. Le Rallye du Jasmin se déroule en six étapes, chaque étape dure une journée complète.

Le circuit prend comme point de départ la ville de Hammamet et passe par El Jem puis Matmata, Ksar Ghilane, Tozeur, Kairouan et se conclut par un retour à Hammamet. Une occasion de découvrir le sud de la Tunisie au départ de la ville balnéaire.

Programme du Rallye de Jasmin 2023 :

D’ailleurs, les participants pourront à l’issue de chaque étape visiter les villes tunisiennes traversées et assister par la même occasion aux événements culturels qui y sont organisés avec le soutien de l’ONTT, partenaire de l’événement.

A noter que le circuit du Rallye du Jasmin s’étale sur une distance de 1483 km.

