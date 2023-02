Match Espérance de Tunis vs Al Merrikh : Où regarder le match du 11 février en direct

Un match Espérance de Tunis vs Al Merrikh du Soudan se joue samedi 11 février 2023 dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football pour le compte de la première journée du groupe D. Le match Espérance Tunis vs Al Merrikh se joue à à 17h00, au stade Hammadi Agrebi de Radès.

L’Espérance de Tunis ambitionne de réussir son entrée en matière, à l’occasion de la réception d’Al Merrikh du Soudan à Radès. La rencontre sera dirigée par l’arbitre ivoirien Ibrahim Kalio Traoré.

Vous pouvez regarder le match Espérance de Tunis vs Al Merrikh en direct live sur les chaines Watania 1 terrestre et beinsports ar 4. Le streaming du match Espérance de Tunis vs Al Merrikh est accessible sur le site beinconnect .