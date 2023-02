Mövenpick Art Gallery : une galerie d’art dans le luxueux hôtel de Tunis

Mövenpick Art Gallery est une nouvelle une galerie d’art installée dans le luxueux hôtel de la banlieue de Tunis. Réputé pour son cadre convivial et chaleureux et son lieu de vie animé, le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis vient de se différencier de l’hôtellerie traditionnelle à travers ce concept innovant qui honore l’art et les oeuvres artistiques.

A travers une nouvelle vision de l’hôtellerie placée sous le signe de la culture et de l’art, le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis invite désormais ses hôtes, férus d’art et de culture, à admirer en son sein de jolies œuvres d’art à travers des expositions, concerts ou expériences culturelles insolites et à profiter de moments merveilleux, dans une ambiance décontractée baignée d’art contemporain.

Grâce à ce concept enrichissant pour les voyageurs, l’hôtel se transforme en un tremplin vers des moments de vie qui se doivent d’être marquants : se retrouver, partager entre amis et assister à divers événements artistiques…

Déterminé à sortir du circuit classique qui consiste à accrocher une toile dans le hall ou dans le couloir, Mövenpick Art Gallery invite carrément les artistes à s’investir dans le quotidien de l’hôtel en assurant désormais une vraie programmation thématique culturelle tout au long de l’année.

En se démarquant de l’hôtellerie traditionnelle pour se transformer en laboratoire d’art créatif, le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis fait aimer l’art et incite les visiteurs à aller à sa rencontre. En prenant conscience que la clientèle a de nouvelles attentes artistiques, l’hôtel, qui évolue avec sa propre galerie en commandant des œuvres qui dépassent la simple idée de décor, compte lancer une vraie programmation culturelle tout au long de l’année.

Mövenpick Art Gallery : Un nouveau concept de l’hôtellerie sous le signe de l’art

Sous la supervision de Michela Margherita Sarti, commissaire d’exposition, le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis s’associe à des musées, foires, biennales ou autres galeries pour avoir une sélection artistique ciblée et qualitative. Et organise désormais des événements culturels et artistiques spécifiques pour inciter la clientèle à découvrir des artistes du pays ainsi que l’hôtel et ses services. Sans compter les talk-shows, les séances de lecture accompagnées de dégustation, la promotion des artistes contemporains tunisiens, ainsi que des partenariats avec les écoles des beaux-arts…

De son côté, en profitant d’un séjour enrichi d’un événement artistique et d’une balade dans les couloirs embellis d’œuvres d’art, le client sort quelque peu de son quotidien et se retrouve dans un espace dédié à l’art. Ce qui lui permet de s’évader en gardant un œil ouvert sur la création, d’élargir son potentiel et ses connaissances culturelles…

Transformer un hôtel en véritable galerie d’art est le pari réussi par le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis. Une tendance très appréciée des clients qui ne manqueront pas de profiter à la fois du style raffiné de l’hôtel et la beauté objective inhérente aux œuvres d’art qu’il abrite.

Tekiano avec communiqué