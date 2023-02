Ooredoo Tunisie offre un voyage pour deux personnes et 5 lots de 1000 dt à l’occasion de la Saint Valentin. Ooredoo Tunisie ne cesse de gâter ses fidèles adhérents, et leur offre la possibilité de gagner un voyage à destination de l’Egypte ainsi que 5 lots de 1000 DT Cash.

Pour participer au jeu, il suffit d’effectuer une recharge de 3DT et plus du 13 au 15 février 2023. Le tirage au sort aura lieu le 16 février.

Ooredoo informe ses clients qu’ils auront 10 fois plus de chances de gagner pour les recharges faites via l’application My Ooredoo.

Les clients peuvent également participer gratuitement en remplissant les coupons disponibles dans nos boutiques.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page Fb et Instagram ! Restez connectés