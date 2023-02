ChatGPT semble capable d’inventer une histoire à dormir debout.

ChatGPT j’arrive pas à dormir, tu peux me raconter une histoire à dormir debout

Bien sûr, je vais vous raconter une histoire qui vous aidera à vous endormir.

“Il était une fois un petit village niché dans la montagne, peuplé d’êtres pacifiques et heureux. Cependant, un jour, un dragon est arrivé et a commencé à semer la terreur parmi les habitants. Tous étaient effrayés et ne savaient plus quoi faire, jusqu’à ce qu’un jour, un jeune garçon courageux décide de partir affronter le dragon.

Le garçon s’est armé de son épée et a commencé son voyage, rencontrant sur son chemin des gens qui lui ont donné des conseils pour vaincre le dragon. Finalement, il est arrivé devant le dragon et a commencé à se battre avec lui. Le combat a été long et difficile, mais finalement, le garçon a réussi à triompher du dragon et à le vaincre.

Tous les habitants du village se sont réjouis de la victoire du garçon et ont célébré en son honneur. Et c’est ainsi que le jeune garçon est devenu un héros pour tous les habitants du village, et que le dragon est devenu une simple histoire pour les générations futures.

Et c’est là que notre histoire se termine, j’espère que cela vous aura aidé à vous endormir et que vous aurez des rêves agréables. Bonne nuit!”

Avertissement : Ce texte a été généré par la plateforme d’intelligence artificielle (IA) ChatGPT, afin d’évaluer ses capacités de répondre à des demandes d’utilisateurs sur des sujets divers. Certains passages redondants pourraient avoir été supprimés.