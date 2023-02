Classement des 100 businesswomen arabes les plus puissantes : 2 tunisiennes y figurent, qui sont-elles?

Le classement des 100 businesswomen arabes les plus puissantes dans la région MENA édition 2023 révèle la présence de 2 tunisiennes dans ce prestigieux top 100, il s’agit de Jalila Mezni et Selma Babbou.

Jalila Mezni est la PDG de la Société d’articles d’hygiène ‘SAH’ et sa cofondatrice avec Mounir El Jayez. Elle se classe au 45ème rang de ce classement de Forbes. La société est présente dans plus de 20 pays à travers le monde et se décline en SAH Algeria, SAH Libya, SAH Morocco, Azur Paper, SAH Ivory Coast et SAH Senegal.

Selma Babbou est la PDG du Holding Amen Group. Elle se classe 72ème dans la liste des 100 businesswomen les plus influentes du Moyen-Orient et Afrique du Nord et compte près d’une trentaine d’années d’expérience au sein du Amen Group qui compte une soixantaine de sociétés réparties en 6 pôles : pôle Agroalimentaire et hôtelier, pôle Bancaire, pôle Assurance et Santé.

Les cent femmes sélectionnées sont de 27 nationalités différentes et viennent de 27 secteurs différents. En haut du classement on trouve l’Émiratie Hana al-Rostamani, PDG de First Abu Dhabi Bank (FAB).

Les Emirat Arabes Unis et l’Égypte dominent ce classement avec respectivement 15 et 12 businesswomen, suivi de 11 femmes d’Arabie saoudite, puis huit du Koweït. A noter que Neuf Libanaises et cinq Marocaines figurent parmi ces 100 femmes d’affaires les plus puissantes de la région MENA.

Le classement Forbes des 100 businesswomen arabes les plus puissantes en 2023 ou 100 Most Powerful Businesswomen 2023 est accessible ici : https://www.forbesmiddleeast.com/lists/top-100-most-powerful-businesswomen-2023/

Tekiano