Le match PSG vs Bayern Munich se joue mardi 14 février 2023 dans le cadre des huitièmes de finale aller de la champion’s league. Le match PSG vs Bayern se joue à partir de 21H (HF) au Parc des princes.



Vous pouvez regarder le match PSG vs Bayern Munich en direct live sur les chaines beinsports Premium 1, Canal +, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Autriche 2 et Sky Sport Football. Le streaming du match PSG vs Bayern sur beinconnect.