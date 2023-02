Séisme en Turquie et Syrie : Les conteneurs du Mondial Qatar 2022 envoyés aux sinistrés (photos)

Des sinistrés du Séisme en Turquie et Syrie survenu le 05 février 2023 seront logés dans des conteneurs du Mondial Qatar 2022, les box habitables qui avaient hébergés les invités. Ces logements démontables mobiles en plus de caravanes, avait servit à loger les supporters qui se sont afflués en grand nombre lors de la coupe du monde qui s’est déroulée au Qatar fin 2022.

Les villages de supporters contenaient pas moins de 30 000 conteneurs, des mini-chambres aménagées, habitables avec des lits et espaces de rangement qui pourraient accueillir les personnes affectées par le séisme le temps de retrouver un logement décent.

L’organisation Qatar Fund For Development indique qu’un premier lot de conteneurs a déjà été envoyé dans les villes les plus affectées par le tremblement de terre à la date du 12 févirer 2023.

Qatar prévoit aussi d’envoyer les conteneurs qui ont servi pour édifier le fameux stade du mondial 974 fabriqué exclusivement de 974 boites démontables en Turquie et en Syrie.

شاهد|| إرسال الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة لإيواء المتضررين من زلزال تركيا و سوريا و دعم سبل عيشهم

Watch || The first batch of mobile homes is being deployed as shelters for people affected by Türkiye and Syria earthquake, to support their livelihood#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/jYUM20pmed

— Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) February 13, 2023