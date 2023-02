Douz accueille le Festival De Création Artistique Au Sahara “نجع الفن” du 24 au 26 février

Douz accueille le Festival De Création Artistique Au Sahara “نجع الفن” ( Naj’a el fenn ou village d’art) du 24 au 26 février 2023. C’est un concept de résidence artistique composé de différents ateliers qui seront assurés par les meilleurs artistes tunisiens.

Naj’a est un mot qu’on pourrait traduire par un village bédouin composé de tentes. Ce village d’art réunira des musiciens, compositeurs, chanteurs, danseurs, artistes de la mode et acteurs afin de réaliser leurs œuvres ensemble et donner naissance à des projets artistiques qui seront développés et présentés au grand public ultérieurement, lit-on sur la page de l’événement.

Une belle occasion pour s’instruire et s’amuser dans un cadre unique au cœur du désert Tunisien. Les ateliers qui seront proposés au Festival De Création Artistique Au Sahara sont les suivants:

– Atelier musique et instruments avec Mohamed Ali Kamoun visant à développer une nouvelle approche des arrangements de la musique et chant bédouins,

– Atelier chant malouf avec le maitre Béchir Bhouri pour apprendre le chant (malouf et oriental) sur des bases musicales et scientifiques,

– Atelier chorégraphie La Botinière avec Marwen Errouin pour apprendre à développer une danse chorégraphique sur un répertoire chanté et revisité musicalement,

– Atelier éveil musical avec Haythem Chakroun pour développer une pratique de l’éveil musical tel que pratiquée dans les grandes écoles de Lyon (CFMI -CEFEDEM ) avec ouverture sur les TIC.

Chaque soir du festival, des concerts et des présentations artistiques seront donnés. Le dernier soir est consacré à la présentation du travail des ateliers et les éventuels créations qui on été pensé entre les ateliers. La chanteuse et compositrice Mouna Chtourou marquera sa présence.

Pour participer à la résidence artistique, les billets sont encore disponibles sur le site teskerti.

Tekiano