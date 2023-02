Internet Explorer est mort  : Microsoft supprime officiellement son navigateur historique

Internet Explorer est mort ! Microsoft supprime officiellement Internet Explorer 11 , IE11 son navigateur historique, et le remplace par Microsoft Edge. Microsoft a annoncé l’arrêt officiel en juin 2022, mais depuis le 14 février 2023, la mise à jour de Microsoft Edge désactivera définitivement l’ancien navigateur Internet Explorer sur Windows 10.

Les possesseurs de PC sous Windows ne pourront plus ouvrir l’application de bureau Internet Explorer, sur la plupart des versions du système d’exploitation, une fois la mise à jour effectuée. Les données seront tous transférés automatiquement vers le nouveau navigateur Edge.

A noter que Internet Explorer est mort depuis longtemps, depuis le lancement de l’Edge, mais c’est surtout les icones et les références visuelles qui ont fait la gloire du navigateur, qui ne seront même plus visibles. IE11 n’était pas disponible comme navigateur sur Windows 11, tandis que Windows 7 et Windows 8.1 n’ont plus aucun support.

Une page de l’histoire de l’internet qui se tourne pour le navigateur web qui était utilisé par 95% des internautes en 2003 et qui s’est vu bousculé par la suite par l’arrivée de redoutables concurrents comme Firefox en 2004 et Google Chrome en 2008.

I.D.