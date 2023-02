Dans une discussion sur l’histoire de la Tunisie avec ChatGPT, il apparaît clairement que les réponses de l’IA a besoin d’être contrôlé, et de ne pas hésiter à le corrigé et de lui demander de revérifier ses affirmations.

Question: Vous pouvez me citer les 10 plus grande événements de l’histoire de la Tunisie depuis 3 milles ans

1- Fondation de la ville de Carthage en 814 av. J.-C.

2- Conquête de Carthage par Rome en 146 av. J.-C.

3- Conversion de la Tunisie au christianisme au IVe siècle.

4- Invasion arabe en 647 et introduction de l’islam en Tunisie.

5- Fondation du Califat Aghlabide en 800 et développement de la science et de la culture en Tunisie.

6- Conquête normande de la Tunisie au XIe siècle.

7- Développement du commerce transsaharien et des caravanes dans la région au Moyen Âge.

8- Prise de Tunis par les Ottomans en 1574 et intégration de la Tunisie au empire Ottoman.

9- Indépendance de la Tunisie en 1956 après la fin de la colonisation française.

10- Révolution de 2011 qui a mené à la chute du président Ben Ali et à l’instauration d’une démocratie pluraliste en Tunisie.

Et les 10 personnalités marquantes de l’histoire de la Tunisie