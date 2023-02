La Météo en Tunisie est caractérisée par un ciel peu nuageux et une légère hausse des températures jeudi 16 février 2023. Des brumes locales apparaitront sur les zones basses et de formation de verglas dans les régions ouest, aux premières heures de la journée, puis ciel peu à partiellement, nuageux sur la plupart des régions.

Vent faible à modéré ne dépassant pas 30 km/h et mer peu agitée. Légère hausse des températures et maximales comprises entre 14 et 19 °C.