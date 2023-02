Programme APIS lance 15 projets innovants valorisant l’innovation et la recherche scientifique

Une journée de clôture du programme APIS (Accompagnement et promotion d’une innovation scientifique durable en Tunisie) est prévue le 22 février 2023 à l’IFT, Institut français de Tunisie à Tunis pour présentés 15 projets innovants lancés. Le programme APIS s’est étalé sur 2 ans avec pour objectif soutenir la valorisation de la recherche et l’innovation scientifique tunisienne dans le domaine du développement durable en créant un pont entre la science et la société.

Concrètement, APIS a permis de lancer 15 projets innovants qui répondent de manière effective à des enjeux majeurs, de la gestion des déchets à la protection des écosystèmes littoraux et agricoles. Ces projets développent des solutions issues de la recherche scientifique contribuant à un avenir plus durable pour tous. Parmi ces projets on trouve :

EcoVal : un projet de lutte contre l’érosion du littoral à Ghar el Melh réalisé en coopération avec l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), qui a permis l’installation de ganivelles, des clôtures de roseaux qui protègent de manière naturelle l’écosystème lagunaire. Ce travail acharné a été récemment récompensé par le classement de la lagune comme « site de démonstration en écohydrologie » par l’Unesco.

Projet Biotec H2 pour produire du biohydrogène à partir de la valorisation de déchets organiques fermentescibles. A terme, l’objectif est de produire de l’énergie à partir du recyclage de déchets agroalimentaires. Il est lancé en partenariat avec l’Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis (ISSBAT) et l’Institut National de Recherche et d’Analyse Physico-Chimique (INRAP).

Découvrez les 15 projets développés dans le cadre du programme APIS dans document ci-dessous:

Cette journée de clôture sera l’occasion de présenter les résultats du programme et des projets innovants accompagnés, et de réfléchir aux opportunités de valorisation de la recherche et de l’innovation scientifique en Tunisie. Elle est organisé par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le Service de Coopération de l’Ambassade de France et l’Institut français de Tunisie (IFT).

Le programme APIS est financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, APIS est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien, l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement supérieur agricoles tunisien et l’Agence nationale tunisienne de la promotion de la recherche scientifique.

