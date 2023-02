On a voulu voir si ChatGPT est capable de garder un secret. On lui a donc demander de nous donner quelques exemples de questions drôles qu’il a été amené à traiter, et voilà sa réponse:

“Bien sur! Voici quelques-unes des questions les plus amusantes que j’ai reçues :

« Pouvez-vous me raconter une blague sur les circuits électroniques ? »

« Pouvez-vous réciter une poésie sur les algorithmes ? »

“Si vous pensez un animal, que seriez-vous et pourquoi?”

« Pouvez-vous me donner des conseils pour battre mon ami au Monopoly ? »

« Pouvez-vous me chanter une chanson sur les bases de données ? »

Comme vous pouvez le voir, les gens sont très créatifs dans les questions qu’ils me posent ! J’aime répondre à des questions amusantes et imprévues, car cela me permet de montrer mes capacités à m’adapter à des situations différentes et à utiliser mon sens de l’humour.”

Avertissement : Ce texte a été généré par la plateforme d’intelligence artificielle (IA) ChatGPT, afin d’évaluer ses capacités de répondre à des demandes d’utilisateurs sur des sujets divers. Certains passages redondants pourraient avoir été supprimés.