Spectacle Roméo et Juliette à la cité de la culture par le Ballet de l’Opéra de Tunis

Le spectacle Roméo et Juliette sera donné par le Ballet de l’Opéra de Tunis à la cité de la culture de Tunis à la grande salle du théâtre de l’Opéra. La pièce mythique du célèbre dramaturge anglais William Shakespeare sera interprétée à nouveau par des chorégraphes tunisiens sur une chorégraphie de Luca Bruni, mercredi 22 Février 2023.

Cette œuvre célèbre a été présentée la première fois en 1938 en République Tchèque. Depuis lors, de nombreux chorégraphes ont abordé l’œuvre et d’innombrables versions chorégraphiques ont vu le jour.

La création du Chorégraphe Luca Bruni prend sa source dans : « Dans l’imaginaire collectif ou l’histoire de Romeo et Juliette représente le symbole de l’amour éternel. ». Le chorégraphe a utilisé également les différentes écoles artistiques dont sont issus les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis, en introduisant des techniques de danses plus académiques pour construire une œuvre d’un genre dramatique se référant au « Ballet », composée de pantomimes, suite de danses, de pas de deux, de variations et danses de groupe.

Les décors et costumes sont conçus par le scénographe Mario Ferrari. A la partition de Prokofiev s’ajoute une composition originale du compositeur italien Marco Schiavoni.

Les Tickets du Spectacle Roméo et Juliette sont en vente aux guichets de la cité de la culture et en ligne sur Eazytick.

Tekiano