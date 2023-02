La Tunisie sera au Salon Gulfood Dubai 2023

Le Salon Gulfood Dubai rassemble, chaque édition, environ 5 000 exposants et plus de 100 000 acheteurs professionnels venant de différents pays sur une surface de 93 000m².

Gulfood fait ainsi partie des plus grands événements internationaux alimentaires annuels. Il s’agit d’un lieu incontournable de l’innovation, de rencontres et d’échanges.

Cette année, 41 entreprises tunisiennes vont participer au Gulfood Dubai, qui se déroule du 20 au 24 février 2023 à Dubaï. Ainsi, la superficie totale d’exposition du pavillon national sera de 447 m².

En effet, cette édition représente la 17 ème participation consécutive de la Tunisie qui sera conduite par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), en collaboration avec le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec).

D’ailleurs la participation de la Tunisie dans un tel salon international sera une opportunité à ne pas rater pour les exposants de créer des liens avec des professionnels du monde entier et de consolider des partenariats.

Il est à souligner qu’à travers le Gulfood Dubai, la Tunisie pourrait promouvoir et vendre les dattes aux pays de l’Est de l’Asie et l’huile d’olive aux pays de l’Amérique du Nord et du Sud.