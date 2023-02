L’Institut Supérieur d’Informatique organise ‘ISI’s Got Talent’, la 1ère édition de sa compétition artistique qui mettra en avant les étudiants. ISI’S GOT TALENT qui a été reporté au mercredi 08 Mars 2023 est une compétition dans laquelle nous voulons découvrir des disciplines jamais vues sur scène, des prouesses physiques à la limite de l’impossible, des moments de grâce et d’émotion, précise l’institut.

Les étudiants de l’ISI qui ont la fibre artistique et se distinguent dans plusieurs disciplines comme la danse, calligraphie, magie, peinture le chant ou encore le théâtre ont été invités à candidater. La performance doit durer 5 minutes.

L’Institut Supérieur d’Informatique ISI relevant de l’Université de Tunis El Manar a été créé en aout 2001. Il offre les cycles de formation suivante :

Cycle de formation en Licence en Informatique d’une durée de trois ans ;

Cycle de formation d’Ingénieurs en Informatique d’une durée de trois ans ;

Cycle de formation en Mastère Professionnel en Informatique “Sécurité des Systèmes Informatiques communicants et Embarqués” (SSICE) ;

Cycle de formation en Mastère Professionnel en Informatique “Logiciels Libres” (MP2L) en collaboration avec l’Université Virtuel de Tunis ;

Cycle de formation en Mastère de Recherche en Informatique avec deux parcours : SIIVA et GL. Prévu en février, l’évènement a été reporté pour mars, donnant ainsi plus de temps pour les étudiants qui ont déposé leurs candidatures, afin de perfectionner leurs performances artistiques de quoi garantir le show. La première édition de ‘ISI’s Got Talent’ se déroule donc mercredi 8 Mars 2023 à partir de 9H du matin, dans les locaux de l’ISI, rue Abou Raihane Bayrouni à l’Ariana, et elle est ouverte à Tous. S.B.

