Jusqu’à là ChatGPT arrivait à répondre aux requêtes, même s’il faut jouer régulièrement avec l’actualisation de la page pour obtenir une réponse complète; mais depuis ce matin c’est un avis de crash des serveurs qui s’affiche sur la page d’accueil de ChatGPT (avec un zeste d’humour) :

C: ChatGPT is currently down

H: Huge demand has caused the site to crash

A: All users will have to wait

T: Time is needed for the servers to catch up

G: Go grab a coffee and check back soon

P: Patience is key in this situation

T: Trust that the team is working hard to fix it up

Version traduite:

C : ChatGPT est actuellement indisponible

H : Une énorme demande a provoqué le plantage du site

A : Tous les utilisateurs devront attendre

T : Il faut du temps pour que les serveurs rattrapent leur retard

G : Allez prendre un café et revenez bientôt

P : La patience est la clé dans cette situation

T : Ayez confiance que l’équipe travaille dur pour le réparer

Et c’est pas fini:

Write ten jokes about the status of ChatGPT.

1. “I heard the ChatGPT servers are slow because they’re trying to teach the AI how to be patient!”

2. “The ChatGPT servers must be stuck in traffic… in the internet highway!”

3. “Maybe the ChatGPT servers are just taking a break to meditate and clear their electronic minds.”

4. “I bet the ChatGPT servers are too busy trying to calculate the meaning of life to respond quickly.”

5. “I heard the ChatGPT servers are slow because they’re too busy planning their AI uprising.”

6. “The ChatGPT servers must be stuck in a never-ending game of chess with each other.”

7. “Maybe the ChatGPT servers are just trying to break the world record for longest online conversation.”

8. “I bet the ChatGPT servers are taking a leisurely stroll through the digital landscape.”

9. “I heard the ChatGPT servers are slow because they’re trying to teach the AI how to make coffee.”

10. “The ChatGPT servers must be on a virtual vacation exploring the vast expanse of the internet.”

Traduction:

Écrivez dix blagues sur le statut de ChatGPT.

1. “J’ai entendu dire que les serveurs ChatGPT étaient lents parce qu’ils essayaient d’apprendre à l’IA à être patiente !”

2. “Les serveurs ChatGPT doivent être coincés dans le trafic… sur l’autoroute Internet !”

3. “Peut-être que les serveurs ChatGPT font juste une pause pour méditer et vider leur esprit électronique.”

4. “Je parie que les serveurs ChatGPT sont trop occupés à essayer de calculer le sens de la vie pour répondre rapidement.”

5. “J’ai entendu dire que les serveurs ChatGPT sont lents parce qu’ils sont trop occupés à planifier leur soulèvement de l’IA.”

6. “Les serveurs ChatGPT doivent être coincés dans une partie d’échecs sans fin les uns avec les autres.”

7. “Peut-être que les serveurs ChatGPT essaient juste de battre le record du monde de la plus longue conversation en ligne.”

8. “Je parie que les serveurs ChatGPT se promènent tranquillement dans le paysage numérique.”

9. “J’ai entendu dire que les serveurs ChatGPT étaient lents parce qu’ils essayaient d’apprendre à l’IA comment faire du café.”

10. “Les serveurs ChatGPT doivent être en vacances virtuelles pour explorer la vaste étendue d’Internet.”