Concours Tunisie : le ministère des Affaires Étrangères recrute 50 Cadres 

Un concours est lancé en Tunisie par le Ministère des Affaires Étrangères pour le recrutement de 50 Cadres. Le ministère recherche principalement des diplômés en langues étrangères.

Les candidats doivent avoir une maitrise ou une licence en en langue, littérature et civilisation étrangères comme l’anglais, l’espagnol, le chinois, l’italien et le russe. Les diplômés en droit, sciences économiques et communication sont aussi demandés.

Les candidats qui ne doivent pas dépasser 40 ans sont priés de remplir le formulaire en ligne. Le dernier délai pour déposer son dossier est fixé pour le 28 février 2023.

