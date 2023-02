Hackathon OpenGovDataHack 2023 : Les inscriptions toujours ouvertes en ligne

La 2ème édition du Hackathon OpenGovDataHack 2023 se déroule du du 17 au 19 Mars 2023. Elle est organisée par l’unité de l’Administration Electronique à la Présidence du Gouvernement en partenariat des Ministères de la Santé, des Affaires sociales et de l’Education qui sont aujourd’hui pleinement engagés dans une démarche Open DATA en faveur de l’ouverture et du partage des données publiques.

Cette compétition vise à instaurer une dynamique autour de la réutilisation des données publiques ouvertes en permettant aux développeurs, data scientists, startups et tous activistes de la communauté de données d’explorer de nouvelles opportunités d’innovation et de créativité et de développer des applications et solutions digitales qui montreraient le potentiel de l’exploitation de l’open data issue desdits secteurs.

L’unité de l’Administration Electronique relevant du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques avait organisé en janvier 2020 à Hammamet, son premier hackathon national ” OpenGovDataHack 2020 “, en partenariat avec la Banque Mondiale.

Les inscriptions pour cette 2ème édition du hackathon sont ouvertes à toute personne intéressée par les données du 30 Janvier jusqu’à 03 Mars 2023 via le portail OGP Tunisie. Toute personne intéressée pourra soumettre sa candidature en remplissant le formulaire disponible sur le site ogptunisie.gov.tn

