Visite du musée Safia Farhat à Radès suivie d’un débat avec Aïcha Filali sur l’art en Tunisie

Une visite au Musée Safia Farhat au Centre des Arts Vivants de Radès est organisée par le Goethe Institut Tunis en coopération avec l’espace artistique Central Tunis et le Centre

des Arts Vivants de Radès.

Il s’agit là d’un évènement hors les murs, qui aura lieu samedi 4 mars 2023 en marge de l’exposition itinérante ‘The Event of a Thread‘ qui se déroule jusqu’au 11 mars 2023 à l’espace artistique Central Tunis. L’exposition est dédiée à l’art textile et organisée par ‘IFA’ une organisation intermédiaire allemande pour les échanges culturels internationaux, en coopération avec Central Tunis et le Goethe-Institut Tunis.

Il est proposé une visite du Centre de Radès et du Musée Safia Farhat qui regroupe de nombreuses extraordinaires tapisseries artistiques de cette pionnière du genre en Tunisie. Cette visite sera suivie d’un débat où Aïcha Filali, artiste et nièce de Safia Farhat, présentera son parcours ainsi que son engagement pour l’art en Tunisie.

Aïcha Filali est une artiste plasticienne de formation qui a mené plusieurs recherches qui oscillent entre les arts plastiques et les arts appliqués et qui ont donné lieu à des expositions multiples tantôt de design en relation avec le patrimoine, tantôt de critique sociale par le biais de matériaux et d’expressions plastiques variés.

Aïcha Filali est professeur à l’institut supérieur des beaux-arts de Tunis et dirige le centre

des arts vivants de Radès avec Slim Gomri. A publié « Mémoire de terre », « Fragments

odorants » et « Yahia, père de la peinture en Tunisie ». Une exposition en cours à la galerie TGM à la Marsa revient sur le parcours artistique de Aïcha Filali.

Biographie de l’artiste tunisienne Safia Farhat

Safia Farhat est une artiste tunisienne dont le parcours aux multiples volets témoigne d’un engagement dans l’histoire de la Tunisie indépendante. Pionnière dans le champ de la tapisserie où elle a fait date et école, elle a travaillé dans le sens de l’instauration d’une identité tunisienne par l’art et par le langage des formes en contribuant à la décoration de nombreux bâtiments et lieux publics.

Cet engagement s’st concrétisé par la fondation de la revue Faïza (1ère revue féminine

de l’indépendance), par la refonte totale de l’enseignement de l’art en Tunisie (1 ère

directrice tunisienne de l’école des beaux-arts), par la contribution à la mise en place

d’une société de décoration et par la fondation d’une institution vouée à l’art : le Centre

des arts vivants de Radès.

Safia Farhat a ainsi incarné une époque de l'histoire de la Tunisie par une implication

personnelle dans la recherche d'une esthétique originale située dans le temps et dans

l’espace, portée par sa foi dans la dimension cognitive et instauratrice de l’acte créatif.

Elle demeure une personnalité incontournable dans l’univers culturel tunisien du 20e

siècle.

Safia Farhat a été mise à l’honneur à la Biennale de Venise en 2023, où une de ses

tapisseries a été exposée. Un timbre a également été réalisé en Tunisie en 2022 pour lui

rendre hommage.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis