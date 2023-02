WhatsApp : Ça y est, partager jusqu’à 100 photos et vidéos en une seule fois est désormais possible !

WhatsApp vient de déployer de nouvelles fonctionnalités, dont certaines étaient attendues depuis longtemps, notamment la possibilité d’envoyer jusqu’à 100 photos et vidéos avec ses contacts.

Meta vient de mettre à jour son application WhatsApp, et cette nouvelle version est pleine de modifications qui devraient améliorer l’expérience générale d’utilisateur.

Parmi ces changements, les utilisateurs peuvent désormais ajouter des légendes quand ils envoient des documents, ce qui doit faciliter la distinction entre les différents documents, en particulier lorsque plusieurs dossiers sont envoyés à la fois.

En effet, la nouveauté principale de cette mise à jour est sans doute la fonctionnalité qui vous permet de partager jusqu’à 100 photos et vidéos en même temps. Sachant qu’auparavant la limite était de seulement 30 photos et vidéos, ce qui n’était pas très commode pour certains utilisateurs.

De ce fait, l’augmentation du nombre de photos en un seul envoie constitue donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs de l’application concernée.

Avec cette nouvelle version, portant le numéro 2.22.24.73 sur Android, WhatsApp vous permet également d’ajouter des inscriptions plus développées afin d’aider les utilisateurs à mieux décrire leur groupe. Ainsi, vous serez en mesure d’ajouter jusqu’à 500 caractères.

De plus, l’application de messagerie instantanée a déployé un autre ajout qui vous permet de créer des avatars personnalisés et les utiliser comme photos de profil et autocollants. Pour ce faire, vous devrez vous rendre dans “Paramètres” puis cliquer sur Avatar.

De toute façon, si vous voulez tirer parti de la nouvelle mise à jour WhatsApp, vous devez savoir que seuls les utilisateurs de smartphones Android ont jusqu’à maintenant reçu la nouvelle version. WhatsApp n’a pas mentionné quand les propriétaires d’iPhone seront en mesure de la voir arriver sur iOS, mais comme d’habitude, nous pensons que ce sera déployé d’ici quelques semaines.