Des concerts pédagogiques de musique de chambre présentés gratuitement à la cité de la Culture de Tunis

Des concerts pédagogiques de musique de chambre seront présentés gratuitement à la cité de la Culture de Tunis par le Pôle Musique et Opéra du Théâtre de l’Opéra de Tunis du 25 au 28 février 2023.

Les concerts pédagogiques seront assurés par des musiciens tunisiens et étrangers, qui animeront également pendant ces journées un cycle de masterclasses au profit de jeunes musiciens tunisiens.

Ces concerts auront lieu tous les soirs à 19h, au Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture. En première partie de chaque concert, seront présentés les travaux des jeunes stagiaires ayant participé aux masterclasses.

Programme des concerts pédagogiques à la cité de la culture du 25 au 28 février 2023:

Samedi 25 février 2023

Quatuor de l’Orchestre Philharmonique de Craiova (Roumanie)

Cristian Pintilie – Meda Stanciu (violon)

Titu Curteanu (alto)

Ionut Romeo Voinea (violoncelle)

Dimanche 26 février 2023

Quintettto Italiano (Italie)

Carmelo Ruggeri (hautbois)

Alessandra Cangelosi (flûte)

Aldo Terzo (basson)

Ignazio Poidomani (clarinette)

Biagio Benenato (Cor)

Lundi 27 février 2023

Projet Bernstein : (Tunisie/France)

Mehdi Trabelsi (piano)

Nesrine Mahbouli (soprano)

Albane Tamagna (flûte)

Youssef Messaoudi (clarinette)

French Wave

Chœur de l’Opéra de Tunis (Tunisie)

Chorale Polyphonique de Tunisia88 (Tunisie)

Mardi 28 février 2023

Concert de clôture – Focus Beethoven (Tunisie/Roumanie)

Yassine Guettat (violon)

Mourad Frini (alto)

Ionut Romeo Voinea (violoncelle)

Bassem Makni (piano)

Les concerts pédagogiques visent à faire découvrir l’orchestre symphonique et la musique classique et de chambre notamment aux jeunes enfants. Ces concerts durent en moyenne une 50aine de minutes. L’accès est gratuit et libre dans la limite des places disponibles.

