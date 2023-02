Factory Fest : 2e édition de la manifestation estudiantine qui promeut la culture à l’université (programme)

Factory Fest , la manifestation estudiantine qui vise à promouvoir la culture au sein de l’université revient pour une 2ème édition du 22 au 26 février 2023 à l’IHEC Carthage et Université Paris Dauphine-PSL avec des manifestations artistiques et plusieurs projections au CinéMadart Carthage et à la cité de la culture de Tunis.

Factory Fest se présente comme un festival mis au point par les étudiants et ouvert à tous, explorant le monde du travail par le prisme des arts. Il englobe une exposition, des projections de films tunisiens récents, un défilé, des performances de danse et de chant et des masterclass autour des arts.

L’exposition de Factory Fest 2023 est intitulée “Travailleurs, travailleuses”. Elle expose le monde du travail dans le regard de 4 générations d’artistes et se tiendra à partir du mercredi 22 février à 17h à la chapelle Sainte-Monique à IHEC Carthage.

Deux masterclass seront proposés par des artistes tunisiens, la chorégraphe Nawel Skandrani et la cinéaste Erige Sehiri. La soirée de clôture sera assurée par le duo Nour et Selim Arjoun dans un concert exceptionnelle au CinéMadart :

Programme de Factory Fest 2023

Ce festival, qui explore le monde de l’entreprise à travers les arts, est initié par Campus Culture, le programme qui œuvre à la promotion de la culture à l’université et conçut par le campus de Tunis de l’Université Paris Dauphine-PSL, l’IHEC Carthage, l’IPEST et Holberton School Tunis.

S.B.