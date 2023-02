iPhone : Lire vos messages avec la voix de ses expéditeurs est désormais possible !

Avec la concurrence de plus en plus féroce entre les entreprises de fabrication de smartphones, chaque compagnie fait de son mieux pour attirer les clients, faire du buzz dans le marché et fidéliser leurs consommateurs. La firme de Cupertino appartient à cette tribu; elle dévoile régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

En effet, avec iOS 16, iMessage a subi de grandes améliorations et devient une meilleure version, ce qui a séduit les utilisateurs. Actuellement, il est possible de modifier un message envoyé ou, si vous êtes réactif, d’annuler l’envoi d’un message. Mais la très bonne nouvelle, c’est que dans un proche futur, il sera peut-être possible d’écouter un message écrit qui vous est destiné avec la voix de son expéditeur !

Siri est déjà capable de lire votre dernier iMessage que vous venez de recevoir et inversement. Avec la nouvelle fonctionnalité qui permet de reproduire la voix de votre contact, Apple veut vous offrir une expérience plus personnalisée.

En effet, Apple a déposé un brevet auprès de l’entité en charge aux États-Unis en octobre 2022 où la compagnie utilise un tout nouveau système de modélisation vocale pour réussir à reproduire la voix de l’expéditeur du message que vous venez de recevoir. L’aptitude de lire un message avec la vraie voix de votre ami pourrait offrir une certaine fidélité à l’intention originale de l’émetteur.

Pour ce faire, chaque utilisateur sera tenu de fournir une base de données suffisamment étendue. Sinon, votre iPhone sera incapable de reproduire la voix de l’expéditeur de manière précise.

Mais il faut souligner que pour le moment, Apple n’a rien annoncé officiellement. Donc, on ne sait pas quand cette nouvelle fonctionnalité sera sortie.